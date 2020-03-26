Тамбов, , 18:24 — REGNUM Тамбовские власти рекомендовали ресурсоснабжающим организациям приостановить начисление штрафов и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область Tambov.gov.ru

26 марта рекомендации о приостановке начисления штрафов и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ направлены в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с ТКО, Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, управляющих компаний региона. Письмо подписал первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Начисление пени рекомендуется приостановить на время пандемии нового коронавируса по заявлениям граждан, которые из-за эпидемии не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги. Жители региона должны написать заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает им услуги напрямую.

Сделать это тамбовчане могут в дистанционном режиме. На сайтах компаний размещены адреса электронной почты для общения с потребителями.

Одновременно региональные власти рекомендуют приостановить начисление штрафов и неустойки в расчетах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин записал видеообращение к жителям, в котором рассказал о мерах, которые принимает исполнительная власть в связи с угрозой коронавируса, и призвал их ответственно относиться к своему здоровью и окружающим.