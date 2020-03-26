Москва, 26 марта 2020, 18:11 — REGNUM Размеры помощи и преференций гражданам РФ, о которых высказался президент РФ Владимир Путин, вполне адекватны сложности той ситуации, которая сложилась в РФ в связи с распространением коронавируса. Об этом 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»)
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться «адекватным налогом».