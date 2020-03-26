Москва, , 18:11 — REGNUM Размеры помощи и преференций гражданам РФ, о которых высказался президент РФ Владимир Путин, вполне адекватны сложности той ситуации, которая сложилась в РФ в связи с распространением коронавируса. Об этом 26 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»)

«Но самое главное — это не только набор мер, но и формирование источников их обеспечения, — сказал Гутенев. — Это не только бюджет. Вчера было принято два важных решения: наконец-таки завершить национализацию элит и деофшоризацию экономики. И если раньше заплатил 2% и вывел в офшорную зону, то сейчас 15% от десятков миллиардов долларов. То есть это могут быть налоги по году около полутриллиона рублей. Наиболее зажиточная часть общества обязана нести серьёзную солидарную ответственность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться «адекватным налогом».