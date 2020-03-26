Ульяновск, , 18:03 — REGNUM В Ульяновской области введены дополнительные меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса (МСП). В их числе — кредитные и арендные каникулы, отмена проверочных мероприятий, в стадии разработки — предоставление рассрочки по коммунальным платежам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Премьер-министр региона Александр Смекалин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для представителей бизнеса, работающего с государственной и муниципальной собственностью. Кроме того, отменены контрольно-надзорные мероприятия.

Также принят ряд мер финансовой поддержки. В частности, объявлены кредитные «каникулы» по займам региональных фондов поддержки МСП: речь идёт о реструктуризации и пролонгации займов на выплату зарплаты, погашение налоговых долгов и пополнение оборотных средств.

Среди других введённых мер — рассрочка уже имеющихся платежей МСП по договорам займа, рефинансирование кредитов.

В настоящее время корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области разрабатывается пакет мер по работе с персоналом, готовится законопроект по предоставлению льгот по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%. Чтобы поддержать гостиничный бизнес, прорабатывается механизм предоставления рассрочки по коммунальным платежам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в регионе будет приостановлена деятельность ночных клубов и, кинотеатров, детских игровых комнат, других развлекательно-досуговых учреждений. Ранее в регионе на дистанционное обучение перешли образовательные учреждения, закрыты спортивные школы и ФОКи, прекращена работа клубов и творческих коллективов.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. По последним данным, в мире новой коронавирусной инфекцией заразились 400 тыс. человек.