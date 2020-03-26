Москва, , 17:59 — REGNUM Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на пятницу, 27 марта, будут действовать на период с 28 марта до 6 апреля, сообщил регулятор.

Ранее Центробанк повысил официальный курс доллара на пятницу на 93 копейки — до 78,7223 рубля. Курс евро повышен на 1 рубль 82 копейки — до 85,9648 рубля.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина в России объявлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в качестве меры по сдерживанию распространения нового коронавируса.