Рига, , 17:45 — REGNUM В течение первых двух месяцев 2020 года в Латвии пандемия COVID-19 не оказывала влияние на исполнение бюджета. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные министерства финансов страны.

По данным министерства, общие консолидированные доходы бюджета Латвии составили 1,994 млрд евро, что на 12,1 млн или 0,6% больше, чем за тот же период годом раннее. В свою очередь, расходы бюджета составили 1,779 млрд евро, выросли на 4,6%.

Отмечается, что положительное сальдо составило 215,6 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.