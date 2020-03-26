Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Более 3,2 млн американцев в течение недели подали заявки на получение пособия по безработице на фоне принятия правительством мер по борьбе с распространением коронавируса в США. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба министерства труда страны.

Показатель первоначальных заявок на получение пособия по безработице за неделю до 21 марта достиг 3 283 000. Это в четыре раза больше предыдущего рекордного показателя по количеству заявок, который был зафиксирован в 1982 году и составил 695 тысяч.

В Минтруде отметили также, что показатель по количеству поданных заявок за предыдущий период превышен на 1000%. Данные совпали с прогнозами одного из крупнейших банков США, Bank of America.

По данным газеты The Washington Post, некоторым американцам пришлось ждать часами, чтобы власти приняли заявку по телефону либо через сайт. Экономисты предсказывают, что к апрелю число безработных может превысить 40 млн человек. При этом отмечается, что реальное количество может быть выше, так как некоторым категориям граждан, например, самозанятым, фрилансерам, либо недавно сменившим работу и переехавшим в другой штат, не разрешено подавать заявку на получение пособия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с угрозой эпидемии коронавируса в США власти предприняли ряд жёстких карантинных мер. Издан запрет на работу ресторанов, гостиниц, парикмахерских и других мест общественного пользования. В связи с принятием данных мер в стране произошёл рост числа безработных.

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