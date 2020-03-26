Москва, , 17:35 — REGNUM Банк России рекомендует кредитным организациям на период с 30 марта по 3 апреля перейти на режим, аналогичный работе в новогодние выходные. Соответствующее сообщение распространила 26 марта пресс-служба регулятора.

Российским банкам рекомендовано обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и выплаты социального характера в указанный период банки должны обеспечить в обычном режиме.

При необходимости кредитным организациям рекомендуется определить перечень дежурных отделений и разместить информацию о графике их работы на своих официальных сайтах.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля в качестве меры по сдерживанию распространения нового коронавируса.