Рига, , 17:24 — REGNUM На прилавках аптек и магазинов в Латвии вновь появились дезинфицирующие средства, цены на них существенно выросли. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, паника, вызванная пандемией COVID-19, привела к тому, что в какой-то момент дезинфицирующие средства в стране стали недоступны. Так, в аптеках было невозможно купить даже перекись водорода.

Журналисты отмечают, что сейчас дезинфицирующие средства появляются на прилавках. По их данным, бутылка дезинфицирующего средства ёмкостью 100 миллилитров стоит в районе 7,8 евро. Четыре литра дезинфицирующего средства можно купить за 29,49 евро, пять литров — 57 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.