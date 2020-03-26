Осло, 26 марта 2020, 17:03 — REGNUM Норвежский фонд национального благосостояния объявил о смене главы после катастрофических потерь из-за глобальной рецессии, 26 марта сообщает агентство Reuters.
Главой фонда, актуальные активы которого оцениваются в $930 млрд, станет уроженец Норвегии, действующий глава AKO Capital Николай Танген.
Потери Норвежского фонда национального благосостояния в 2020 году из-за обвала фондовых рынков на фоне пандемии коронавируса составили $124 млрд.
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