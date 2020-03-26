Салехард, , 16:43 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли 26 марта изменения в региональный закон о налоговой ставке для налогоплательщиков, применяющих «упрощёнку» и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. Изменения поддержат предпринимателей в условиях пандемии, сообщает пресс-служба ямальского парламента.

Согласно изменениям, для вышеуказанной категории налогоплательщиков снизилась налоговая ставка с 5% до 1% с 1 января по 31 декабря 2020 года. Данную поддержку получат социально-ориентированные некоммерческие организации, предприятия досуга и развлечений, гостиницы, предприниматели, торгующие продовольственными товарами в труднодоступных населенных пунктах округа.

Налогоплательщики вправе применять данную налоговую ставку при условии, если выручка составляет не менее 70% за прошедший налоговый период или 50% за соответствующий налоговый период в общей сумме доходов.

Изменения коснутся более 330 налогоплательщиков.