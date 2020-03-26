Рига, , 16:43 — REGNUM ВВП Латвии в 2020 году из-за коронавируса упадёт на 6,5%. Соответствующий прогноз, как пишет портал LSM, обнародовал Центральный банк (ЦБ) Латвии.

Отмечая, что расчёты кредитной организации сделаны в условиях большой неопределённости. Эксперты Банка Латвии считают, что инфляция в стране упадёт до 0,5% в год, прежний прогноз сделанный в декабре 2019 равнялся 2,4%.

Банк Латвии исходит из того, что правительству страны удастся контролировать ситуацию с распространением COVID-19 и во второй половине 2020 возобновится рост экономики.

Эксперты Центробанка считают, что кризис Латвия переживёт легче, чем кризис 2008 — 2009 годов.