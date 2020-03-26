Москва, , 16:13 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю снизился на $29,8 млрд, или на 5,1%, и по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки».

Напомним, на начало марта, согласно данным Банка России, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $440,02 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,94 млрд, монетарное золото — $119,75 млрд.