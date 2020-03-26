Москва, , 16:12 — REGNUM Генеральный директор «Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил сегодня, 26 марта, с заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом.

«На протяжении многих десятилетий в атомной энергетике России всегда на первом месте было обеспечение ядерной безопасности, безопасности жизни и здоровья наших сотрудников и наших сограждан, — отметил Лихачев. — Безопасность — ключевая ценность каждого сотрудника Росатома. Мы осознаем ответственность за энергетическую безопасность страны».

Глава Росатома подчеркнул, что «в настоящий момент на всех российских АЭС введен особый режим, включающий в себя постоянный контроль за здоровьем персонала. Для максимально возможного количества сотрудников введен удаленный режим работы, в массовом количестве закуплены средства индивидуальной защиты и средства гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки. В тесном взаимодействии с администрациями всех пристанционных городов ведется контроль за состоянием здоровья людей. Безусловно, осуществляется особый врачебный контроль за здоровьем персонала, имеющего отношение к управлению АЭС. Нами разработаны ряд сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС».

«Аналогичная работа проводится и на строящихся атомных станциях, — отметил Лихачев. — Несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где Росатом строит АЭС, реализация проектов продолжается. Разумеется, в таких странах действуют максимально жесткие меры по обеспечению безопасности российского персонала. Мы руководствуемся рекомендациями эпидемиологических служб и правительств стран нашего присутствия и полностью готовы к усилению мер противодействия распространению инфекции, включая карантинные мероприятия (если эти меры будут введены в соответствующих странах и регионах)».

«Росатом предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом».