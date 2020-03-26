Москва, 26 марта 2020, 16:12 — REGNUM Генеральный директор «Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев выступил сегодня, 26 марта, с заявлением в связи с ситуацией с коронавирусом.
Глава Росатома подчеркнул, что «в настоящий момент на всех российских АЭС введен особый режим, включающий в себя постоянный контроль за здоровьем персонала. Для максимально возможного количества сотрудников введен удаленный режим работы, в массовом количестве закуплены средства индивидуальной защиты и средства гигиены, постоянно дезинфицируются производственные помещения и транспорт, практически исключены командировки. В тесном взаимодействии с администрациями всех пристанционных городов ведется контроль за состоянием здоровья людей. Безусловно, осуществляется особый врачебный контроль за здоровьем персонала, имеющего отношение к управлению АЭС. Нами разработаны ряд сценариев развития ситуации и меры по реагированию на любые случаи, связанные с возможными угрозами здоровью ключевого персонала АЭС».
«Росатом предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом».