Москва, , 16:11 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 16 по 23 марта выросла в среднем на одну копейку и составила 44,94 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период дизельное топливо подешевело в среднем на шесть копеек — до 48,05 рубля за литр.

По состоянию на 23 марта средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,52 рубля, марки АИ-95 — 45,93 рубля, марки АИ-98 — 52,03 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в семи центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Челябинске — на 0,3%.

Ещё в семи региональных центрах отмечено снижение цен на бензин, в том числе в Саранске — на 0,9%, в Йошкар-Оле — на 0,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.