Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Пандемия коронавируса оказывает беспрецедентное давление на экономику США. Такое заявление сегодня, 26 марта, в эксклюзивном интервью телекомпании NBC сделал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

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Он не исключил, что из-за эпидемии Американская экономика может столкнуться с рецессией.

«Мы вполне можем столкнуться с рецессией», — сказал Пауэлл, подчеркнув нетипичность и уникальность нынешней ситуации с замедлением с замедлением темпов экономического роста.

«Я думаю, что люди должны понимать, что это не типичный спад. Людей просят закрыть свой бизнес, остаться дома без работы и не заниматься определённой экономической деятельностью, и поэтому они отступают. В определённый момент мы возьмём вирус под контроль, и уверенность вернётся», — заверил Пауэлл.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 марта Сенат США большинством голосов проголосовал за проект закона о стимулирующих экономических мерах, направленных на преодоление последствий коронавируса, который предполагает финансирование предприятий и отраслей на общую сумму $2 трлн. За него проголосовали 90 сенаторов из 100. Перед поступлением документа на подпись президенту США Дональду Трампу его должны одобрить в Палате представителей.

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