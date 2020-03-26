Москва, , 15:58 — REGNUM Нефтяные цены снижаются на торгах 26 марта, несмотря на одобрение новых пакетов помощи Сенатом США. Простой бизнеса во время карантина должен непременно привести к замедлению глобальной экономики и как следствие падению спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Вследствие чего участники рынка восприняли новую программу поддержки крупнейшей экономики мира — США на 2 трлн долларов достаточно позитивно, однако, нефтяные котировки практически не отреагировали на очередные стимулы — опасения касательно дальнейшего сокращения спроса на топливо остаются в силе.

Восстановление нефтяного рынка кажется невозможным до тех самых пор пока карантинные меры, в частности запрет на авиаперелеты, будут оставаться в силе.

По предварительным оценкам, во II квартале 2020 года спрос на нефть сократится почти на 14 млн баррелей в сутки. Свою роль в падении котировок сыграла и Индия, которая занимает не только второе место по численности населения, но и третье по объемам потребляемого топлива в мира.

Правительство страны приняло решение закрыть предприятия и ввести карантин на 21 день. 26 марта ожидаются нефтяные цены вблизи $26,80 за баррель», — считает эксперт.

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