Москва, , 15:52 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит правительство РФ рассмотреть возможность снижения цен на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

«В условиях, в которые сегодня попала наша страна, в том числе с учетом мировой тенденции падения цены на нефть необходимо снизить цену на бензин и дизтопливо в РФ. Это будет самая действенная мера», — заявил Миронов журналистам.

Это будет действенный шаг в сторону граждан РФ, подчеркнул парламентарий.