Москва, , 15:52 — REGNUM В последнее время рубль ощущает давление со всех сторон. Падение цен на нефть вкупе с пандемией короновируса заставило рубль упасть до отметки 80 рублей за американский доллар. Если взглянуть на котировки нефти, которые остановились в диапазоне $26−28 за баррель, все становится на свои места, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«Дополнительным угнетающим фактором является эпидемиологическая ситуация, которая подрывает здоровье не только населения, но и экономики развитых стран, и, соответственно, по наклонной идут и рынки развивающихся стран, таких как наша страна.

В придачу и так к непростой обстановке самой обсуждаемой новостью сейчас является грядущее налоговое нововведение по отношению к банковским вкладам. Однако, как пообещал Владимир Путин, данная мера коснётся всего 1%.

Конечно, все ещё остаются недопонимания по поводу того, будут ли облагать налогом доходы от вкладов, суммарное количество которых превышает 1 млн, либо под эти условия попадают только тот состоятельный класс, доход которых по процентам превышает 1 млн рублей.

Однако, что в первом, что во втором случае, каких-то резких действий со стороны вкладчиков ожидать не стоит и бежать снимать свои вклады от нововведений смысла нет, поскольку получается так, что куда бы граждане не принесли свои рубли, хоть в банк, хоть на фондовый рынок, процент на прибыль теперь есть везде.

Более комфортно сейчас себя чувствуют те, кто успел поменять рубли на доллары по 65. Несмотря на то, что сегодня рубль может ослабить свои позиции до 79,80, на следующей неделе можно будет увидеть цифры и в 81 рубль за доллар, что даст хорошую возможность поменять часть долларовых сбережений на рубли по хорошему курсу», — высказала своё мнение эксперт.

Читайте также: Рубль предпринимает попытки стабилизации