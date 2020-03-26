Бишкек, , 15:47 — REGNUM Руководство ОАО «Международный аэропорт «Манас», в ведении которого находятся все аэропорты Киргизии, заставило своих сотрудников написать заявления на отпуск без содержания на период введения в республике чрезвычайного положения, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам работников аэропорта, теперь они не смогут получить зарплату в течение ближайших двух месяцев — в период неоплачиваемого отпуска и следующего за ним месяца.

Они жалуются на то, что для большинства из них зарплата была единственным источником дохода, а потому им будет не на что кормить свои семьи и не будет денег на оплату коммунальных услуг.

Читайте также: Парламент Киргизии одобрил введение режима ЧП и комендантского часа