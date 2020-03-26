Москва, , 15:44 — REGNUM Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Ее дипломантами стали свыше 3700 студентов из 70 регионов России. Результаты участников уже опубликованы в их личных кабинетах на сайте проекта. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В четверг, 26 марта, организаторы подвели итоги третьего сезона студенческой олимпиады «Я — профессионал». Результаты уже опубликованы в личных кабинетах участников на сайте проекта. Из 12 440 финалистов призовые места заняли 3758 студентов.

«Олимпиада «Я — профессионал» получила признание у студентов. В этом сезоне дипломантами олимпиады стали студенты 335 российских вузов. Молодые люди уже знакомы с историями успеха победителей прошлых лет и знают, что впереди самое интересное — стажировки в лучших компаниях, обучение в магистратуре или аспирантуре. Олимпиада даёт широкие возможности выбора образовательной траектории», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Десятка университетов, лидирующих по числу дипломантов, выглядит следующим образом: НИУ ВШЭ (353 человека), СПбГУ (207 человек), МГУ им. М.В. Ломоносова (206), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (118), СПбПУ (115), МФТИ (106), НИЯУ МИФИ (96), Университет ИТМО (94), ДВФУ (93) и УрФУ (86).

«В этом году дипломантами стали 3758 участников олимпиады. Из них 142 золотых, 184 серебряных и 262 бронзовых медалиста. Победителями состязаний стали 1117 участников, а призерами — 2053. Эти ребята знают, что успех не приходит по щелчку пальцев. Ключ к победе на олимпиаде — основательная подготовка и самоотдача. Поэтому многие студенты участвуют в олимпиаде третий год подряд, чтобы улучшить собственный результат. Есть и участники, которые выбирают сразу несколько интересных им направлений. Один из них — Иван Шершнев, студент СПбГУ. Он показал уникальный результат, завоевав четыре медали: две золотые и две серебряные», — сказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

«Дипломантами олимпиады стали студенты из 70 российских регионов. Это подтверждает, что страна богата талантами, и добиться хороших результатов можно, не уезжая за тысячи километров от родного города. В проект «Я — профессионал» вовлечено много талантливых ребят, их число с каждым годом растет. Именно для них — интересующихся, мотивированных, активных — запущены проекты платформы «Россия — страна возможностей». Наша главная задача — помочь начинающим специалистам заявить о себе, реализоваться в выбранной профессии», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что благодаря олимпиаде «Я — профессионал» формируется объективный рейтинг, отражающий уровень подготовки студентов в вузах различных регионов страны. «Так, в пятерку лидеров по количеству дипломантов олимпиады вошли Москва (1312 дипломантов), Санкт-Петербург (632), Томская (162) и Свердловская области (121), а также Республика Татарстан (118). Высокие результаты на олимпиаде продемонстрировали и студенты вузов Новосибирской области (107), Приморского края (104), Республики Башкортостан (85), Ростовской (82) и Нижегородской областей (79)», — уточнил Алексей Комиссаров.

«Олимпиаду «Я — профессионал» мы задумали, чтобы проверять не только теоретические знания российских студентов. Мы хотим, чтобы здесь они сталкивались с практикой, и на примере реальных кейсов компаний могли показывать свои практические умения. Это стало и особенностью третьего сезона — около 30% заданий финального этапа разрабатывались совместно с партнерами-работодателями. То есть фактически олимпиада становится площадкой выявления молодых компетентных специалистов для разных сфер деятельности. А победителями, благодаря такому подходу, становятся неординарные студенты, продемонстрировавшие свой профессионализм», — отметил ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

«Одна из задач нашей образовательной инициативы — поддержать талантливых ребят в поиске своего призвания. И для нас важно, что мы выступаем партнерами олимпиады «Я — профессионал» с 2018 года. За это время лучшие студенты со всей России выросли в крутых специалистов. Многие участники прошлых лет уже активно идут на стажировки в нашу компанию. Спасибо всем, кто участвовал в этом году!», — прокомментировала генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

«Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» получают возможность пройти стажировки в крупных российских компаниях. Стажировки — это фактически профориентационные мероприятия, которых студентам часто не хватает в университете. Здесь можно применить знания на практике и поработать над актуальными производственными задачами. Этот опыт дает молодым людям более реалистичное представление о будущей профессии и готовит их к выходу на рынок труда. Именно поэтому дипломанты олимпиады получают большое преимущество в глазах работодателей», — поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Олимпиада «Я — профессионал» — это масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. Задания олимпиады проверяют не только теоретические знания участников, но и прикладные профессиональные компетенции. В числе организаторов олимпиады — 26 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, среди которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк», а также Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Задания для участников составляют преподаватели вузов-организаторов совместно с экспертами компаний-партнеров олимпиады.

В 2019 — 2020 учебном году олимпиада «Я — профессионал» проходила в третий раз. Регистрация на нее завершилась 18 ноября 2019 года. Студенты могли зарегистрироваться на одно или несколько из 68 направлений — гуманитарных, технических, естественно-научных и медицинских. Молодые люди подали более 675 тысяч заявок на участие в состязаниях, что на 30% больше, чем в 2018 году (523 тысячи регистраций).

С 22 ноября по 8 декабря проходила отборочный онлайн-этап олимпиады. Задания онлайн-этапа выполнили более 88 тысяч участников. Заключительный очный этап олимпиады проводился с 25 января по 6 марта 2020 года. В нем приняли участие 12 440 студентов.