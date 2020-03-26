Бишкек, , 15:44 — REGNUM На специальном счете министерства здравоохранения Киргизии накопилось 17 млн 942 тысяч сомов (17,9 млн рублей), перечисленных работающими в республике компаниями и местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Эти деньги минздрав обещает потратить на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Киргизии.

Добровольные пожертвования на этот спецсчет сделали 45 фирм, организаций и частных лиц.

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