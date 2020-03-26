Москва, , 15:43 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит президента РФ Владимира Путина скорректировать меру по налогообложению налогов процентов вкладов в размере 1 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

«Я срочно готовлю обращение к президенту с просьбой скорректировать это решение и повысить до 1 млн 400 тыс. рублей сумму вкладов, с доходов на которые взимается налог. То есть хотя бы до той суммы, на которую само государство страхует вклады граждан. Это будет логично и справедливо», — заявил Миронов.

Граждане не понимают, почему вводится налог на доход с вкладов свыше одного миллиона рублей.

«Именно такие вклады есть у значительной части пенсионеров, которые десятилетиями откладывали деньги к старости. Это их подушка безопасности. И совершенно несправедливо ограничивать тот совсем небольшой доход, который люди получают по процентам с таких депозитов», — возмущен парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый налог затронет многих, но проценты по вкладам — тоже доход: эксперт