Великий Новгород, , 15:36 — REGNUM Предложения Новгородской области в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с коронавирусом направлены в Министерство экономического развития России за подписью главы региона Андрея Никитина. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 марта, в пресс-центре новгородского правительства.

Предложения разработаны по результатам встреч с новгородскими предпринимателями и касаются отраслей, которые наиболее остро ощутили на себе воздействие ограничительных мер. Это туризм, гостиничный бизнес, сферы общественного питания, развлечения и досуга.

Новгородская область предлагает:

предоставить рассрочку малому и среднему бизнесу по оплате налогов по упрощённой системе налогообложения;

увеличить максимальный лимит и срок займов, выдаваемых региональными микрофинансовыми организациями, до 10 млн рублей и семи лет соответственно;

продлить действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) до 31 декабря 2024 года;

приостановить на период ограничительных мер принудительное взыскание налогов;

перенести срок введения обязательной маркировки товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о проблемах в связи с отменой ЕНВД с 2021 года говорят представители малого и среднего бизнеса во многих регионах России.

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Напомним также, что меры поддержки бизнеса Новгородская область вводит и на региональном уровне — соответствующий указ губернатор региона Андрей Никитин подписал сегодня, 26 марта.

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