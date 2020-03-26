Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Власти Ростовской области подняли вопрос поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 26 марта.

В частности, в качестве поддержки донские предприниматели получат отсрочку по арендной плате до 31 декабря 2020 года. От арендной платы временно освободят тех, кто арендует госимущество. Утвердить данную меру планируется в течение двух-трёх дней.

ИА REGNUM сообщало, что комплексные меры поддержки донской экономики в условиях угрозы распространения COVID-19 будут приняты до 2 апреля. Ранее на необходимость проработать меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса указал в своём обращении к гражданам страны президент России Владимир Путин.

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