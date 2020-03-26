Москва, , 15:33 — REGNUM Ретейлеры никогда не упустят свою выгоду. Их наценки в магазинах в формате «у дома» составляют почти 100%, крупные торговые сети стараются перепродать товары населению, прибавляя к ценнику на прилавке от 14% до 60%. На воре и шапка горит, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Только в карман к гражданам залезают именно розничные сети, заманивая акциями и распродажами, на которых они ничего никогда не теряют. Вот кого уже точно не жалко в сложившейся ситуации в стране, так это крупный федеральный ретейл.

В советские годы торговлю характеризовали хамство и коррупция. Ничего не поменялось и сегодня. На полки магазинов почти не попадает продукция малого и среднего бизнеса, фермеров. С сколько стоит попасть на прилавок — так это вообще хорошая тема для исследования прокуратурой.

Сегодня нужны эффективные меры для регулирования ценовой политики магазинов, расследования всех «серых» схем ретейла в ценовых издевательств над производителями и покупателями и нищими сотрудниками магазинов. Толстосумам здесь помогут только юристы, чтобы на загреметь за решетку. Терпение у народа на пределе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые ассоциации считают, что падение оборота сетевого и несетевого ретейла в России, а также малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров составит 50−80%.

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