Сеул, , 15:36 — REGNUM Четыре из десяти малых и средних предприятий в Южной Корее не смогут продержаться на рынке более трех месяцев из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ).

Согласно результатам опроса, проведенного с 17 по 20 марта среди представителей 400 предприятий, 42% респондентов не смогут «выжить» более трех месяцев, 70% — более шести месяцев, 5,2% — не смогут продержаться и месяц.

Представители шести из десяти компаний отметили, что несут убытки из-за коронавируса. Среди них 63,4% предприятий, работающих в сфере обрабатывающей промышленности, 64,8% — в сфере услуг. Отмечается, что представители семи из десяти компаний в сфере оптовой и розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса также испытывают экономические потери.

Кроме того, 80,2% представителей предприятий, работающих в сфере услуг и 73,7% работающих в сфере обрабатывающей промышленности сообщили об ухудшении экономической ситуации в стране по сравнению с ситуацией до эпидемии.

По словам респондентов, малый и средний бизнес страны нуждается в дополнительных мерах поддержки правительства, таких как снижение налога на прибыль и корпоративного налога, упрощение критериев получения помощи в поддержании занятости, а также повышение закупок их продукции государственными учреждениями и поддержка в обеспечении каналов продаж.