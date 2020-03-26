Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Решение о введении налога на доходы по вкладам затронет многих клиентов, возможно, часть из них решат перевести свои инвестиции в сферу недвижимости или купят валюту, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, президент банка СИАБ Галина Ванчикова, комментируя заявления президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своём обращении к нации 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой, а также предложил ряд мер поддержки граждан, экономики и бизнеса. Среди мер, призванных увеличить доходы бюджета на фоне дополнительных расходов, — 13%-й налог с доходов по вкладам в размере выше 1 млн рублей.

« Такое решение затронет многих клиентов. В нашем банке, например, вклады на сумму более миллиона — у каждого третьего клиента.

Сложно прогнозировать, будет ли отток клиентов. Людям ведь надо где-то держать средства. Хотя не исключено, что некоторые в такой ситуации переведут свои инвестиции в недвижимость или покупку валюты.