Виндхук, , 15:07 — REGNUM В пресс-службе авиакомпании Air Namibia сообщили о приостановлении всех полетов, начиная с пятницы, 27 марта, после того, как правительство Намибии ранее на этой неделе приняло директиву о частичной блокировке рейсов, чтобы обуздать распространение коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, в стране вирусом до сих пор заражены семь человек.

Представитель авиакомпании заявил в среду, 25 марта, что все внутренние рейсы, а также перелеты внутри континента будут приостановлены на срок до 20 апреля.

«Безопасность наших пассажиров, персонала и страны в целом остается приоритетом нашей деятельности», — заявил представитель авиакомпании Пол Накава.

Он добавил, что Air Namibia будет по-прежнему предлагать чартерные рейсы в гуманитарных целях, а также продолжит осуществлять воздушные перевозки медикаментов и расходных материалов.