Минск, , 14:58 — REGNUM Белоруссия полностью обеспечена мясомолочной продукцией, а также бакалеей. Об этом 26 марта заявил журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун.

По словам чиновника, поводов для ажиотажа на потребительском рынке нет, так как в запасах достаточно круп — ячменной, перловой и овсяной. В частности, запасов гречки на предприятиях достаточно для производства на пять месяцев — до урожая нового урожая (2020 года), заверил Гаркун.

Тем временем на потребительском рынке Белоруссии наблюдается повышенный спрос на товары первой необходимости. Ажиотажная скупка туалетной бумаги, соли, спичек, подсолнечного масла и консервов идёт на спад, однако спрос на бакалею по-прежнему высок.

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Торговля отвечает на повышенный спрос повышением цен, реагируя также на резкое падение обменного курса белорусского рубля (почти на треть с начала года). В власти пытаются не допустить резкого роста цен через «рекомендации», подкреплённые различного рода санкциями — от проверок, парализующих бизнес, до крупных штрафов.

В то же время профильные министерства Белоруссии принимают меры по искусственному замещению импорта белоруской продукцией, выражая открытое недовольство увеличением импорта из России — другой части Союзного государства и партнёра по ЕАЭС. Проводится также «разъяснительная работа» с населением, которое на увещевания властей реагирует так же, как и во время предыдущих кризисов и «недевальваций».

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