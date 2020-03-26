Москва, , 14:40 — REGNUM В России очень хорошие предпринимательские традиции. Об этом 26 марта на встрече с предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости изучения истории российского предпринимательства.

«Действительно, у нас традиции очень хорошие предпринимательские. Надо об этом говорить и внедрять в сознание миллионов людей наши лучшие традиции. Но чего бы ни написали в учебниках, главное — это практическая жизнь. Важны социально ориентированные результаты. Они будут создавать у нашего народа верное представление о том, что предприниматель — это тоже человек труда. Это большой труд, требующий большой нервной и подчас физической нагрузки. Это связано с очень серьёзными переживаниями за своё дело. За всю страну», —сказал президент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 26 марта президент России Владимир Путин встретился с представителями общественности и бизнеса.