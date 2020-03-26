Минск, , 14:39 — REGNUM Евразийский банк развития в оценке перспектив белорусской экономики констатирует новые вызовы для неё, связанные с ухудшением внешних условий в начале нынешнего года. Об этом говорится в опубликованном 26 марта в макроэкономическом обзоре по Белоруссии.

ВВП Белоруссии в 2020 году снизится на 0,1%, что на 1,6% ниже по сравнению с предыдущей оценкой (октябрь 2019 года). Аналитики банка пояснили: «Пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности из-за уменьшения объемов поставок в республику энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса».

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По мнению экспертов банка, стабилизация ситуации в мировой экономике и постепенное восстановление выпуска нефтепродуктов и калийных удобрений приведет к циклическому ускорению темпа прироста ВВП до 2,0% в 2021 году.

В ЕАБР отметили также преобладание рисков ослабления экономической активности. По мнению авторов обзора, «существует вероятность более значительного сокращения производства нефтепродуктов в случае дальнейшего снижения импорта сырья». Кроме того, «сохраняется высокая неопределенность последствий для мировой экономики в связи с текущей ситуацией с коронавирусом».

Отдел экономического анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР отметил, что ВВП Белоруссии по итогам 2019 года вырос на 1,2%, снизившись с 3,1% в 2018 году. «Замедление динамики показателя связано преимущественно с завершением периода восстановления экономики после спада 2015−2016 годов. Изменение фазы экономического цикла выразилось в первую очередь в охлаждении потребительского спроса и ухудшении чистого экспорта товаров и услуг», — констатировали в ЕАБР.

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«В начале текущего года проинфляционные риски возросли на фоне усиления волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. В таких условиях базовый сценарий прогноза ЕАБР предполагает сохранение в 2020 году ставки МБК около 9%, что, по оценке аналитиков банка, позволит удержать инфляцию вблизи целевого ориентира Национального банка. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал ее снижения», — констатировали аналитики ЕАБР.

Инфляция в Белоруссии по итогам 2020 года, считают в ЕАБР, «составит 5,3%», что близко к цели, заявленной Нацбанком республики. Эксперты ЕАБР отметили, что инфляция в Белоруссии по итогам 2019 года снизилась до 4,7% (5,6% годом ранее) главным образом увеличение предложения сельскохозяйственной продукции вследствие повышения урожая, слабой ценовой конъюнктуры за рубежом, укрепления реального эффективного курса белорусского рубля и замедления роста потребительской активности.

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