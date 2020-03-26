Москва, , 14:32 — REGNUM Разговоры о возможной отсрочке погашения кредитов российскими гражданами преждевременны. Ничего страшного в экономике не произошло, Банк России на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в размере 6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию об отказе граждан платить по кредитам из-за коронавируса.

«Уже понятно, что граждане, задействованные в ресторанном бизнесе, туризме и индустрии развлечений, будут испытывать сложности с погашением кредитов.

В банках работают профессионалы и они всегда закладывают в риски возможную потерю работы у заемщика. Наибольшему риску здесь подрежены представители малого и среднего бизнеса.

Уверен, что у работников крупного бизнеса и менеджеров «голубых» фишек нет никаких оснований заявлять о неплатёжеспособности.

Если не платить по кредитам, у банков возникнут проблемы. Нельзя их решать за счет кредитных организаций и других заемщиков.

Сказок в жизни не бывает, скромность и взвешенное решение должны быть в основе принятия решения стать должником», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России должники начали отказываться от выплат по кредитам, ссылаясь на ситуацию с пандемией коронавируса.

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