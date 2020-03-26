Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM По результатам переговоров министра национальной экономики Казахстана Руслана Даленова и президента Азиатского банка развития (АБР) Масацуго Асакава принято решение о предоставлении республике безвозмездной технической помощи для противостояния эпидемии вирусной пневмонии, сообщает 25 марта Синьхуа со ссылкой на пресс-службу АБР.

Ожидается поставка Нур-Султану аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защитных масок. Кроме этого, с помощью специалистов АБР в Казахстане прорабатываются меры поддержки уровня занятости, переобучения рабочей силы для первоочередных секторов экономики, а также её диверсификация с целью ухода от сырьевой экспортной направленности. Помимо сельского хозяйства, развивать в приоритетном порядке предполагается электронную торговлю и IT-технологии.

Напомним, что штаб-квартира созданного в 1966 году АБР находится в столице Филиппин Маниле, а ведущими акционерами банка являются Япония и США.