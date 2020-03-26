Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM «Ласточка» свяжет Таганрог (Ростовская область) с Краснодаром и Новороссийском (Краснодарский край). Электрички начнут курсировать с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«Дневной экспресс» со станции Таганрог-2 будет отправляться в 5:32 мск. На станцию Ростов-Главный состав прибудет в 6:48 мск и затем продолжит путь в Новороссийск, куда прибудет в 12:51 мск. Время в пути составит немногим более семи часов. Из Новороссийска «Ласточка» отправится в 16:55 мск, в Таганрог прибудет в 23:28 мск. Время в пути составит 6,5 часа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 1 апреля планировалось запустить «Ласточку», которая соединит Ростов-на-Дону с Анапой и Новороссийском. Предполагалось, что электрички будут курсировать ежедневно.

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