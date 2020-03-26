Москва, , 14:20 — REGNUM Введение налога на доходы от процентов по вкладам свыше миллиона рублей — это способ контролировать доходы граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил партнер юридической компании «BMS Law Firm» Давид Капианидзе.

«Это не только пополнение бюджета, это также контроль за доходами граждан. К тому же меньше будет возникать вопросов, откуда у человека взялись деньги на вклад, потому что уже не будут смотреть, был ли с этих денежных средств уплачен НДФЛ, — просто автоматически будет начисляться налог с процентов», — рассуждает Капианидзе.

Он также отметил, что во всем мире такие проценты облагаются налогом — это нормальная и распространенная практика.

«Денежные средства на вкладе — это средства, с которых уже уплачены налоги, но это не отменяет факта получения дохода с этих денег. Стоит понимать, что инициатива направлена на нужды государства, для чего и нужны налоги в целом», — добавил юрист.

Президент РФ в ходе обращения заявил о налогообложении доходов по вкладам свыше 1 млн рублей. Законопроект Госдума может обсудить в весеннюю сессию.