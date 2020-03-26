Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов (АФБА) призвала Национальный банк Грузии ужесточить монетарную политику в стране. Обращение 26 марта было опубликовано на сайте АФБА.

Члены ассоциации согласны с тем, что на падение курса национальной валюты влияет сложившаяся из-за распространения коронавируса ситуация, но основной проблемой считают панику в стране.

«Основной причиной снижения курса лари сегодня является паника. Поэтому АФБА призывает центральный банк проводить жесткую монетарную политику, вернуть обменный курс лари к реальному значению, которое должно определяться макроэкономическими параметрами», — говорится в обращении.

Молодые финансисты также дали положительную оценку интервенциям Нацбанка на валютном рынке, но заявили, что этих мер недостаточно, а нужно еще сократить рефинансирование кредитов коммерческим банкам и поднять ставку рефинансирования на 0,5 процентных пунктов. По мнению АФБА, такие меры благоприятно скажутся на курсе лари и в том числе дадут положительный психологический эффект.

Стоит отметить, что курс лари ведет себя на рынке валю нестабильно. 13 марта он достиг исторического минимума: 2,9942 GEL/$1.

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