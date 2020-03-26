Пермь, , 14:10 — REGNUM В Пермском крае в январе — феврале 2020 года введено в эксплуатацию 164,7 тыс. квадратных метров жилья. Объем построенных домов превышает прошлогодний показатель вдвое, сообщает Пермьстат.

За два месяца 2020 года индивидуальные застройщики сдали в регионе 100,4 тыс. квадратных метров. Объем многоквартирного жилья за этот же период составил 64,3 тыс. квадратных метров.

По словам первого заместителя председателя краевого правительства Михаила Сюткина, ожидается, что в 2020 году строители превысят объемы 2019 года. Напомним, в 2019 году в регионе ввели в строй 1,1 млн квадратных метров.