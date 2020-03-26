Уфа, , 14:07 — REGNUM Учреждения общепита работают в Башкирии в обычном режиме, поскольку в настоящий момент не относятся к потенциально эпидемиологически опасным объектам. Об этом 26 марта сообщил начальник отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Олег Мавлютов на ежедневном брифинге.

По его словам, о закрытии учреждений общепита не сообщается ни в одном документе Роспотребнадзора. Не предусмотрено это и в указах главы Башкирии. Рестораны и другие подобные учреждения не относятся к потенциально эпидемиологически опасным объектам, поскольку число посетителей в них минимальное.

При этом запрет введен на одновременное нахождение 50 и более человек

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