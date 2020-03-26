Москва, , 14:03 — REGNUM Идея введения налога на доходы по крупным вкладам граждан в банках (более 1 млн рублей) не очень хорошая. Люди давно не надеются на государство и многие люди, в том числе, и пенсионеры сейчас живут на процент, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение Владимира Путина о вкладах граждан.

«На начало 2020 года на вклады от 1 млн руб. приходилось 55% совокупного объема вкладов населения. На начало года, по данным ЦБ, граждане держали в банках 30,55 трлн руб. на депозитах. Таким образом, общий объем подлежащих налогообложению вкладов составляет около 16,8 трлн руб.

Сейчас проценты по банковским депозитам облагаются только в том случае, если ставка превышает ключевую (сейчас 6%) на пять процентных пунктов и более. Если считать по максимальной процентной ставке десяти крупнейших по объему депозитов банков. Введение налога на доходы по крупным вкладам даст бюджету примерно 113 млрд руб. в год.

Идея мне не нравится принципиально. Люди давно не надеются на государство в плане пенсии. И многие пенсионеры сейчас живут на процент. При этом менее $2 млрд — не очень большая сумма для казны. Доходы бюджета в текущем году запланированы в размере 20,4 трлн руб. Хотя из-за падения цен на нефть они, вероятно, будут несколько меньше.

Пока не ясно, но новый налог, скорее всего, заработает с нового года. Вкладчики уже потеряли от снижения ключевой ставки Банка России и теперь потеряют от действий Министерства финансов. Плюс ослабление рубля однозначно приведет к скачку инфляции. Я бы вклады не трогал, просто смирившись с потерей части денег.

Конечно, есть альтернатива — акции, криптовалюта. По акциям многих российских компаний дивидендная доходность намного выше ставок по депозитам. Например, по префам «Сургутнефтегаза» она превышает 20%.

Налогообложение дивидендов участников — физических лиц зависит от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ. Ставка налога на дивиденды в 2019 году составляет: 13% для физических лиц-резидентов и 15% для физических лиц-нерезидентов.

Однако Мосбиржа — часть глобального рынка акций. Если Америка чихает, то болеет весь мир. На рынке акций можно легко потерять часть своих инвестиций. Совсем недавно снижением ключевой ставки и пенсионной реформой власти загнали сбережения среднего класса в акции. А в начале 2020 года кризис на мировых фондовых и сырьевых площадках обнулил эти сбережения.

И пока толком никто не знает, когда рынки восстановятся. Исторический максимум долларового индекса РТС был в далеком 2008 году. Кто купил тогда, до сих пор не отбил свои деньги, и неизвестно, когда отобьет и отобьет ли когда-нибудь вообще», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

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