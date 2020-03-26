Москва, , 13:30 — REGNUM Частные детские сады буду работать в Москве, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта сообщила владелец одной из сетей детских садов Оксана Ропьяк.

По словам предпринимателя, на данный момент её сеть имеет подушку безопасности в виде финансовых накоплений. Однако этих средств хватит только на три месяца, если ситуация не изменится.

«Сейчас мы готовы вкладывать, чтобы просто остаться на рынке. Арендодатели не идут на уступки. Они говорят: мы не государственные учреждения, и мы должны 100% аренды платить. Родители в непонимании, что будет завтра говорят, что не готовы уходить навсегда, но и не готовы платить за карантин», — сказала Ропьяк.

По её словам, частные детские сады продолжат работу, несмотря на падение спроса на эти услуги. При этом родители сами решают вести своих детей в дошкольное учреждение или нет.

«Если только будет указ свыше закрыть все — тогда мы будем обязаны, как и все сидеть дома. Мы посчитали, что большой убыток будет за март и возможно будет убыток в апреле. Очень много людей, которые приводят к нам детей, потеряли работу, ушли в неоплаченный отпуск. Люди не могут забрать зарплаты», — сообщила Ропьяк.

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