Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство России плотно общается с предпринимателями и находится в постоянном контакте с бизнесом. Об этом сегодня, 26 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его мнению, такой постоянный контакт важен из-за непростой ситуации в экономике России.

«При этом правительство должно иметь ввиду, что важно слышать предпринимателей напрямую», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент РФ Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса предложил снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.

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