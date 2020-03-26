Москва, 26 марта 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект об особенностях проведения проверок и квалификационных экзаменов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Правительство РФ сможет принимать в рамках дополнительных полномочий соответствующие решения в течение 2020 года.
Речь также идет о лицензировании разных видов деятельности.
При этом устанавливается право всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истек, продолжать в течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или разрешений, продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения.
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