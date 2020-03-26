Москва, , 13:18 — REGNUM Если всё то, что подлежит утилизации, отправить на потребление, то есть риск, что производители столкнутся со сложностями сбыта своих товаров. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос, связанный с проблемой утилизации продовольствия и развитием волонтерства.

«Совсем недавно встречался с волонтёрами. До этого видел волонтёров, которые тоже собрались для того, чтобы работать по теме борьбы с вирусом. Это чрезвычайно востребованная работа, — сказал Путин. — Тем, кто занимается этим, надо думать и о своей безопасности. То, что они делают, это очень востребовано. Это соответствует душе всех народов России. Что касается благотворительной деятельности, то мы её поддерживаем. Есть грантовая поддержка. Есть различные льготы в виде освобождения от непосильной нагрузки. Но давайте не забывать, что благотворительность и коммерческая деятельность — это разные вещи. Здесь должна быть здравая грань между теми, кто занимается извлечением прибыли, и теми, кто этой прибыли не получает в силу благотворительного характера своей работы».

Путин отметил, что если всё, что подлежит утилизации, завернуть «назад на потребление», то у производителей могут возникнуть проблемы со сбытом их продукции.

«Каждое решение должно быть выверено и просчитано», — сказал Путин.