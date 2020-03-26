Архангельск, , 13:14 — REGNUM Жители некоторых районов и городов области получат в начале апреля квитанции на оплату за вывоз ТКО сразу за три месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор».

Причиной тройного счета стала нерасторопность управляющих компаний, которые скрывают данные от регионального оператора.

На «горячую линию» Регионального оператора ежедневно поступают звонки с вопросами о квитанциях за вывоз мусора — жители понимают, что надо платить и удивлены отсутствию платежных документов в почтовом ящике. С нового года твердыми коммунальными отходами в Архангельской области занимается региональный оператор — ООО «ЭкоИнтегратор». Однако, счета за услугу направлены далеко не всем, и жителей региона это беспокоит.

В компании объясняют ситуацию тем, что управляющие компании затянули процесс с передачей данных о количестве собственников и прописанных жильцов в многоквартирных домах, а также не своевременно заключили договор с Региональным оператором. Еще в декабре 2019 года коммунальщики должны были провести собрания, передать данные «ЭкоИнтегратору» и озадачиться заключением договора на вывоз и утилизацию мусора. Но на деле все оказалось не так — управляющие компании стали затягивать процесс заключения договоров, и передачи необходимых для выставления счетов информационных баз.

Намеренное затягивание процесса привело к тому, что заложниками ситуации оказались потребители услуги — простые жители, чьи дома обслуживают нерасторопные управляющие компании. В апреле многие получат квитанции на оплату вывоза мусора сразу за три месяца: январь, февраль и март. А это значит, что семье из 2 человек в городе придется разом заплатить 720 рублей, в сельской местности, где действует тариф 52 рубля с человека в месяц, — 312 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с большим трудом региональный оператор выстраивает работу не только с управляющими компаниями, но и с перевозчиками мусора — в начале года из-за невыгодных условий рынка ушли несколько перевозчиков мусора, забрав с собой контейнеры.