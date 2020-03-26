Москва, , 13:11 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса законопроект, позволяющий ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

В случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также при существенном изменении курса рубля правительству Российской Федерации предлагается предоставить право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Срок моратория установит правительство РФ.

«В акте правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория», — следует из документа.

При этом с учетом правоприменительной практики для дел о банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после прекращения моратория, предусмотрено регулирование периодов и сроков признания лиц, заинтересованными по отношению к должнику, оспаривания сделок, определения состава и размера обязательств должника, а также заключения в деле о банкротстве мирового соглашения, которое в период действия моратория может быть заблаговременно согласовано должником с кредиторами.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, подлежат возвращению.

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