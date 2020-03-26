Москва, , 13:09 — REGNUM Российская валюта ведет себя относительно сдержанно в последние дни и, хотя остается на низких позициях, падать дальше не спешит, предпринимая попытки стабилизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар продолжает осциллировать вокруг отметки 78 руб., получив накануне поддержку в районе 76,70 руб. В качестве ближайшего ключевого сопротивления выступает уровень 79 руб., пробой которого вернет внимание игроков к 80 руб.

Рубль ведет себя довольно спокойно, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения. От новых потерь российскую валюту ограждают продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в сочетании с более слабыми позициями доллара на международной арене.

Однако после текущего периода стабилизации понижательные риски для рубля могут вернуться, о чем сигнализирует охлаждение интереса к риску на мировых площадках в целом.

Также немаловажным для «россиянина» остается нефтяной фактор. Brent демонстрирует нисходящий уклон, продолжая испытывать трудности с пробоем важного уровня 30 долларов за баррель.

В случае ускорения продаж в сырьевом сегменте у пары доллар/рубль станет больше аргументов в пользу возвращения в зону 78,80 руб., достигнутую на открытии сегодняшней сессии.

В целом котировки могут продолжить движение в пределах диапазона 76−80 руб. в ближайшие дни, причем угроза пробоя верхней границы этого канала возрастет в случае возобновления бегства от рисков», — полагает эксперт.

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