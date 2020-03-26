Ханты-Мансийск, , 13:07 — REGNUM В Югре внесены изменения в бюджет 2020 года. Дефицит увеличивается до 49,8 млрд рублей, сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Доходы бюджета автономного округа на 2020 год увеличиваются на 9,8 млрд рублей и составят 223 млрд рублей. Расходы вырастут на 23,8 млрд и составят 272,8 млрд рублей.

Дополнительные расходы будут направлены на реализацию поручений президента России Владимира Путина, обозначенных в его послании Федеральному Собранию РФ.

А также на переселение граждан из аварийных домов, на формирование фонда наёмных домов, на снос балков и достройки проблемных домов с обманутыми дольщиками в Сургуте, Нефтеюганске и Лангепасе.

Кроме того, часть дополнительных расходов пойдёт на субсидирование воздушных перевозок пассажиров по межрегиональным маршрутам, на приобретение серверного оборудования единой информационной системы региона для всех образовательных учреждений ХМАО и многое другое.

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