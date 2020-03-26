Москва, , 13:06 — REGNUM Законопроект о поддержке туроператоров правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Законопроектом в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 1Э2-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вводится новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства Российской Федерации по каждой «закрытой» стране.

Напомним, что туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

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