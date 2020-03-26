Москва, , 13:00 — REGNUM Законопроект об особенностях регулирования государственных и муниципальных закупок правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочиями по установлению в 2020 году иных случаев закупок для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика.

Мера вводится в дополнение к уже установленным федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Правительство также получит право определять порядок осуществления закупок в подобных случаях.

Кроме того, предлагается установить возможность изменения срока исполнения контракта в случае, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства.

Также законопроектом предусмотрено списание суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением повой коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

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