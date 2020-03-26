Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Наиболее важные для жителей Грузии продукты, поставку которых необходимо обеспечить, назвал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с представителями компаний-импортеров. Об этом 26 марта сообщает агентство Report.

«Важно максимально обеспечить поставку девяти основных продуктов питания — риса, макаронных изделий, подсолнечного масла, пшеничной муки, сахара, пшеницы, сухого молока, гречки и фасоли», — заявил Давиташвили.

Он также подчеркнул, что нужно не допустить роста цен на перечисленные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления информации о первых случаях заражения коронавирусом в Грузии, в продуктовых магазинах возник ажиотаж, и поставщики не всегда успевали восполнять проданный товар.

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